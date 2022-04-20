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2022
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Володин рассказал о компенсации за вред, причиненный России санкциями
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. СТРАНАМ ЕВРОПЫ ПРИДЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД, НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ РФ САНКЦИЯМИ — ВОЛОДИН САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НЕЗАКОННЫ, МОСКВА ЕЩЕ ПОДСЧИТАЕТ ВРЕД, КОТОРЫЙ ОНИ... ПРАЙМ, 20.04.2022
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. СТРАНАМ ЕВРОПЫ ПРИДЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД, НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ РФ САНКЦИЯМИ — ВОЛОДИН
САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НЕЗАКОННЫ, МОСКВА ЕЩЕ ПОДСЧИТАЕТ ВРЕД, КОТОРЫЙ ОНИ НАНЕСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ — ВОЛОДИН
Новость дополняется