МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. СТРАНАМ ЕВРОПЫ ПРИДЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД, НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ РФ САНКЦИЯМИ — ВОЛОДИН

САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НЕЗАКОННЫ, МОСКВА ЕЩЕ ПОДСЧИТАЕТ ВРЕД, КОТОРЫЙ ОНИ НАНЕСЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ — ВОЛОДИН

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