РИМ, 20 апр — ПРАЙМ. Новые санкции, которые Запад намерен ввести против России в области энергоносителей, повлекут за собой серьезные последствия и для тех стран, которые их применят, заявил бывший премьер-министр Италии, экс-глава Еврокомиссии Романо Проди. Володин рассказал о компенсации за вред, причиненный России санкциями

"Санкции влекут за собой последствия и для тех, кто их вводит, а в случае Италии речь идет о серьезных последствиях, и я бы запросил инструментов для сбалансирования", — заявил известный политик в интервью, которое в среду опубликовала газета Quotidiano Nazionale.

Поддержав курс руководства ЕС на введение новых антироссийских санкций, Проди указал, что их последствия будут различными для разных европейских стран и они приведут к серьезным изменениям в мировом масштабе.

"Огромная разница в цене на энергию существенным образом разбалансирует экономические отношения между США и ЕС и между различными европейскими странами", — отметил он.

Патриарх итальянской политики согласился с мнением премьера Марио Драги, заявившего ранее, что для осуществления санкционных мер в отношении российских энергоносителей итальянцам придется пойти на некоторые жертвы, в частности, меньше использовать кондиционеры летом и батареи отопления зимой. Однако при этом Проди заявил, что главные проблемы в этой связи возникнут не у потребителей, а у производителей, потому что "сталь нельзя выплавить или керамическую плитку нельзя обжигать при более низких температурах, чем это необходимо".

Оценивая усилия правительства Италии по поиску новых поставщиков природного газа, Проди заявил: "Чтобы заменить весь российский газ, требуется время. Единственная надежность — это самодостаточность, но до этого нам еще весьма далеко".

Говоря о перспективах ближайшего развития ЕС, бывший глава Еврокомиссии указал, что новым лидером единой Европы в области внешней политики должен стать президент Франции Эммануэль Макрон, который, по его мнению, должен победить на нынешних президентских выборах. Проди в этой связи указал на то, что "только Франция обладает ядерным оружием и имеет право вето в Совете Безопасности ООН".