МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 2% в годовом выражении, а в месячном — на 0,7%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Дефицит торгового баланса еврозоны в феврале неожиданно снизился

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 1,5%, а в месячном — на 0,2%.

В ЕС объем промышленного производства в феврале увеличился на 3% в годовом выражении, а в месячном — на 0,6%.

При этом производство товаров длительного пользования в еврозоне увеличилось на 2,7%, в ЕС — на 2,4%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне увеличился на 1,9%, в ЕС — на 1,9%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в феврале снизилось на 1,1% в месячном исчислении, а в ЕС — на 0,6%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне увеличился на 0,9%, в ЕС — на 0,8%.

Самый значительный рост промышленности в феврале к январю был отмечен в Италии (+4%), Хорватии (+2,7) и Ирландии (+2,4%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Словении (-8,3%), Литве (-3,8%) и на Мальте (-2,7%).