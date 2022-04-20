МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос двенадцатилетней Дианы Красовской, которая восемь лет назад покинула город детства Луганск и переехала в Севастополь, заявил, что в ходе спецоперации на Украине РФ будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. Германия готова избавить Европу от оружия времен СССР, отдав его Украине

Девочка рассказала президенту, что не любит и боится даже взрыва воздушных шариков из-за постоянных взрывов в родном Луганске. А затем она прочла Путину и гостям стихи. Президент поблагодарил ее за патриотичные стихи.