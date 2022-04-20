ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о необходимости немедленных совместных мер со стороны мирового сообщества для предотвращения продовольственного кризиса в беднейших странах. МВФ пока не прогнозирует рецессию в США

"Высокие и поднимающиеся цены на продовольствие вызывают особую обеспокоенность, особенно в бедных странах, где растут риски продовольственного кризиса. Нам нужны международные действия, и они нужны сейчас", — сказала Георгиева в ходе пресс-конференции.

Основным фактором, подрывающим продовольственную безопасность, она назвала ситуацию на Украине. По ее словам, в опасности оказались два десятка африканских стран к югу от Сахары. Георгиева высказалась за мобилизацию финансовых ресурсов, которые бы гарантировали экспортные поставки продовольствия и стимулировали внутреннее производство.