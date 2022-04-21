МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 7,5%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,3% годовых.

Только за март нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 2,4%. По предварительной оценке рост потребительских цен оценивался в 2,5%.

Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3% (как и по предварительной оценке).