2022-04-21T12:12:46+03:00
2022-04-21T12:12:46+03:00
2022-04-21T12:12:46+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220421/836720791.html
Евростат оценил годовую инфляцию в еврозоне
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX,... ПРАЙМ, 21.04.2022
экономика, новости, инфляция, еврозона
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/72/832397288.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/72/832397288.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/72/832397287.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/72/832397287.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/72/832397286.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/72/832397286.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки в 7,5%.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 1,3% годовых.
Только за март нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 2,4%. По предварительной оценке рост потребительских цен оценивался в 2,5%.
Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 2,9% с 2,7% месяцем ранее при прогнозе ускорения до 3% (как и по предварительной оценке).