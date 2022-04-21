МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя идею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) национализировать имущество ушедших из РФ компаний, что обобщенный подход невозможен, важно выполнение обязательств перед сотрудниками. В Кремле подчеркнули важность увеличения МРОТ и социальных выплат

Ранее генсовет ФНПР обратился к российскому лидеру с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство.

По словам Пескова, здесь вряд ли может быть какой-то обобщенный подход, потому что компании ведут себя по-разному.

"Какие-то компании приостанавливают деятельность, продолжая выполнять все обязательства перед сотрудниками в соответствии с нашим законодательством. Какие-то есть случаи, где обязательства перед сотрудниками не выполняются, они требуют особого внимания. Но в любом случае каждый конкретный эпизод является предметом для особого внимания нашего правительства. Наши курирующие министерства этим занимаются", — сказал он.