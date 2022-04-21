МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, комментируя идею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) национализировать имущество ушедших из РФ компаний, что обобщенный подход невозможен, важно выполнение обязательств перед сотрудниками.
Ранее генсовет ФНПР обратился к российскому лидеру с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство.
По словам Пескова, здесь вряд ли может быть какой-то обобщенный подход, потому что компании ведут себя по-разному.
"Какие-то компании приостанавливают деятельность, продолжая выполнять все обязательства перед сотрудниками в соответствии с нашим законодательством. Какие-то есть случаи, где обязательства перед сотрудниками не выполняются, они требуют особого внимания. Но в любом случае каждый конкретный эпизод является предметом для особого внимания нашего правительства. Наши курирующие министерства этим занимаются", — сказал он.