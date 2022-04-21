МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Нижняя палата российского парламента продлила полномочия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет, назначив с 24 июня на третий срок.

Она занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года.

Сначала Набиуллина была назначена на этот пост на четыре года. В 2017 году ее полномочия продлили уже на пять лет, так как изменился закон о ЦБ; таким образом, они истекают в июне текущего года.

В связи с этим президент РФ Владимир Путин 18 марта предложил Госдуме назначить Эльвиру Набиуллину на новый срок, он начнется с 24 июня.

В соответствии с законом о Банке России, председатель регулятора назначается на должность Государственной думой сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать этот пост более трех сроков подряд. Кандидатуру для этот пост выдвигает президент страны не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ.

Госдума досрочно освободила от должности члена совета директоров Банка России Сергея Игнатьева в связи с выходом на пенсию.