ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. США зафиксировали отдельные попытки обойти санкции, введенные в отношении РФ в связи с событиями на Украине, однако это не было массовым явлением, заявила в четверг глава американского минфина Джанет Йеллен. Россия включила Марка Цукерберга в новый санкционный список

"Мы не видели массовых случаев обхода санкций в отношении России, однако такие попытки предпринимались", — сказала Йеллен в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что администрация США будет пресекать любые усилия, нацеленные на подрыв санкционного режима против РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.