МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в апреле вырос до 55,8 пункта с 54,9 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global. Евростат оценил годовую инфляцию в еврозоне

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали, напротив, снижения показателя до 53,9 пункта.

В том числе индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, вырос до 57,7 пункта с 55,6 пункта в марте, аналитики ожидали показатель на уровне 55 пунктов.

При этом композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, снизился до 54,5 пункта с мартовского уровня в 55,1 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 54,1 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 57,9 пункта с 56,1 пункта в марте, аналитики ожидали снижения до 55,5 пунктов.

Композитный индекс деловой активности во Франции, по предварительной оценке, вырос до 57,5 пункта с уровня марта в 56,3 пункта, аналитики ожидали снижения показателя до 55 пунктов. PMI страны в сфере услуг вырос до 58,8 пункта с 57,4 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 56,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.