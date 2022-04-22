МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос, будет ли Владимир Путин участвовать в саммите "Большой двадцатки". По словам Пескова, решение о том, поедет ли президент на мероприятие в Индонезии, пока не принималось. В Кремле оценили решение Британии выдать лицензию Газпромбанку

Ранее министр финансов Индонезии Мульяни Индравати говорил, что лидеры всех стран G20 приглашены на предстоящий в конце года саммит группы, включая президента РФ Владимира Путина.

Песков заявил журналистам, что "когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем".