МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Шведский производитель подшипников SKF принял решение прекратить свою деятельность в РФ и продать все свои российские предприятия, говорится в пресс-релизе компании. Гигиенические бренды Zewa, Libresse и Libero покинут Россию

"Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России. Намерение заключается в продаже бизнеса с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что продажи в России составляли около 2% от общего оборота SKF в прошлом году.

AB SKF — машиностроительная компания, производящая подшипники, системы смазки и мехатронику. Штаб-квартира компании расположена в Гётеборге.