СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — ПРАЙМ. Возобновление подачи днепровской воды в Крым позволит восстановить несколько тысяч гектар прудов и увеличить объемы производства рыбы, в планах восстановить работу предприятий отрасли, прерванную после начала водной блокады, заявил глава республики Сергей Аксенов. Шольц заявил о недопустимости эмбарго на газ из России

"Плоды демилитаризации и денацификации Украины: благодаря возвращению в Крым днепровской воды открылись новые перспективы развития рыбной отрасли. В частности, появилась возможность восстановления нескольких тысяч гектаров прудов, что позволяет увеличить объемы производства рыбной продукции и рыбопосадочного материала. Таким образом, планируется восстановление работы предприятий отрасли, которая была прекращена в 2014 году после начала водной блокады", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, этому поспособствует и деятельность уникального в своем роде рыбоводного предприятия — ГБУ РК "Крымский рыбопитомник", созданного еще во времена СССР.

"Отмечу, что это единственное предприятие данного профиля, которое находится в собственности субъекта РФ. Несмотря на проблемы с водоснабжением, нам удалось сохранить и техническую базу, и персонал. В 2021 году питомником выращено более 1 миллиона штук рыбопосадочного материала", — подчеркнул Аксенов.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.

Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. Вода начала поступать на полуостров в конце февраля. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.