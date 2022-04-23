МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Резкий рост доходов состоятельных россиян и как следствие — увеличение поступлений подоходного налога по повышенной ставке в бюджет РФ за первый квартал текущего года — связаны с западными санкциями против России и ситуацией в экономике в целом, заявил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. Исследование показало, где сегодня в стране самые высокие зарплаты

Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, которая установлена для высоких доходов, за первый квартал текущего года, по данным ФНС, выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Можно предположить, что рост вызван, в первую очередь, операциями высоко состоятельных физических лиц, обусловленными иностранными санкциями и текущей экономической ситуацией в целом", — сказал Айрапетян.

"Первый квартал, как известно, был турбулентным и вызвал массу процессов в экономике, особенно на уровне состоятельных лиц. Но при отсутствии данных о структуре доходов, с которых выросли поступления, давать оценки наверняка сложно", — добавил он.

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. При этом если поступления налога по ставке 13% идут в региональные бюджеты, то доходы от ее повышения направляются в специальный федеральный фонд, за счет которого финансируется лечение детей с редкими заболеваниями.

Поступления в консолидированный бюджет РФ от НДФЛ по ставке 15% в январе-марте составили 122 миллиарда рублей – это в 2,9 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом налоговые органы отмечали рост поступлений подоходного налога и по общей ставке: за первый квартал 2022 года они достигли 1,2 триллиона рублей, что на 25,4% выше аналогичного периода прошлого года. А за март поступило 0,5 триллиона рублей подоходного налога — на 21,3% больше, чем в марте 2021 года.

По данным ФНС, поступления подоходного налога растут во всех регионах РФ. В лидерах роста Центральный федеральный округ – на него приходится 34% поступлений, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа — 24% и 22% поступлений этого налога соответственно.