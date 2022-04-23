МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times заявило, что ФРГ грозит "худший экономический кризис со времен Второй мировой войны", сообщает Lenta.ru. В Германии заявили о желании отказаться от импорта газа из России

По мнению авторов материала, гибель экономики страны возможна в случае, если немецкие власти введут эмбарго на энергоносители из России. Согласно прогнозу, ВВП Германии может сократиться на 6,5 % в 2022-2023 годах, а это, в свою очередь, погубит экономику страны. Также отмечается, что Германия уже является "больным человеком" Европы.

Согласно данным Lenta.ru, подсчеты Бундесбанка показали, что немедленный отказ от "голубого топлива из России" обойдется ФРГ в 180 миллиардов евро потерянного ВВП в 2022 году. В случае обострения ситуации на Украине и последующего введения эмбарго на энергоносители из РФ, экономика Германии потеряет в текущем году 2%. При этом темпы инфляции, которая уже достигла 7,3%, что является сорокалетним максимумом, могут ускориться до 8,8%.

Кроме того, вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор ранее заявил об ускорении инфляции в Германии при ограничении импорта энергоносителей из России. Банкир прогнозирует, что в течение 2022 года она составит 7-8%, возможно, и 10%, а в случае более ограниченного ввоза энергоносителей — двузначного показателя.