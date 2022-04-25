МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Бывший начальник Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Пытель выразил опасения, что российские спецслужбы якобы ведут работу по "идеологическому воздействию на круги, связанные с правительством" в Варшаве с тем, чтобы подрывать единство Запада и НАТО. Его слова приводит портал Onet. В Британии выступили с призывом распустить НАТО

По его мнению, с этой целью продвигаются специально разработанные тезисы о "крахе западной системы", "распаде НАТО, что влечет за собой необходимость создания новых оборонных союзов", "переводе Польши на путь самодостаточности в обороне", "отделение чисто оборонных вопросов от политических отношений".

Проявлением этого мышления, по его словам, являются также "идеи создания региональных экономических организаций, альтернативных ЕС".

Генерал призвал вести оперативную контрразведывательную работу в кругах, где подобные идеи циркулируют.

Пытель подчеркнул, что в Польше пока "чистой российской пропаганды" не получается, однако русские, по его мнению, действуют более тонко — так, они якобы стоят за усилением антипрививочного движения, за кампаниями против ЛГБТ-сообщества, за продвижением тезисов об антихристианском Западе, а также о том, что ЕС и Германии являются врагами Польши. Эта деятельность, по его утверждению, является результатом проводимой россиянами работы, например, в рамках Центра польских исследований в Калининграде.

Западные политики и военные постоянно выступают с заявлениями о мнимой "российской угрозе" или с абсурдными обвинениями в адрес Москвы.