МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте снизилась до 2,6% с 2,7% в феврале, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Финансист объяснил, почему падает юань

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне февраля.

Число безработных в стране в марте составило 1,8 миллиона человек, что на 90 тысяч (на 4,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,8 миллиона человек, увеличившись на 19 тысяч человек (на 0,5%) в годовом выражении.