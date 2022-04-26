МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Реконструкцией аэропорта в Магнитогорске Челябинской области займется "Альмакоргруп", стоимость заключенного с компанией контракта — почти 5,8 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. "Газпром" приостанавливает поставки газа в Болгарию

ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" (ФКУ "Ространсмодернизация") по итогам проведенного тендера на реконструкцию аэропорта в Магнитогорске заключает контракт с единственным участником процедуры — ООО "Альмакоргруп" на сумму в 5,77 миллиарда рублей. Сейчас документ находится на стадии подписания поставщиком. Начальная (максимальная) цена контракта была заявлена в 5,9 миллиарда рублей.

Работы будут проводиться в 2022-2024 годах.

По данным Главгосэкспертизы России, в рамках проекта запланированы усиление искусственной взлетно-посадочной полосы, которую закроют на время проведения работ, и рулежной дорожки РД-2, реконструкция закрытой для эксплуатации РД-1, расширение перрона №2 до 10 мест стоянки, строительство площадки для противообледенительной обработки воздушных судов. Также в аэропорту заменят и установят новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему светосигнального оборудования, метеорологическое оборудование, аварийно-спасательную станцию, построят здание КПП с шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие необходимые объекты.

Международному аэропорту Магнитогорска больше 90 лет, в настоящее время здесь проводится реконструкция для повышения качества обслуживания пассажиров.