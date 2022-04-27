МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Швейцария приняла пятый пакет санкций в отношении России, который включает запрет на импорт угля, древесины, цемента и икры, говорится в заявлении Федерального Совета, опубликованном после заседания правительства в среду. Швейцария заблокировала российские активы на $8 миллиардов

Как отмечается, новые меры аналогичны принятым 8 апреля со стороны Евросоюза и включают санкции в отношении ряда товаров, в том числе запрет на импорт бурого и каменного угля, а также товаров, которые являются важными источниками дохода для России, такие как древесина, цемент, морепродукты и икра. Кроме того, вводится запрет на экспорт товаров, "которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России".

Дополнительные санкции также вступают в силу в финансовом секторе. Любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под государственным контролем, будет запрещена. С момента вступления в силу санкций в Швейцарии больше нельзя будет регистрировать трастовые фонды для российских граждан, физических или юридических лиц, проживающих в России. Различные услуги для таких трастовых фондов также будут запрещены.

Новые меры при этом предусматривают исключение для экспорта специальных военных товаров, чтобы Швейцария могла выполнять свои международные обязательства перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и экспортировать защитное оборудование в рамках просьбы о помощи со стороны ОЗХО.

В заявлении подчеркивается, что Швейцария ввела в действие большинство новых мер ЕС против России, за исключением запрета на предоставление государственных контрактов российским гражданам, а также организациям или предприятиям, учрежденным в России. Однако это может быть пересмотрено к концу июня. Власти Конфедерации подчеркивают, что в настоящее время российские граждане, лица или компании, находящиеся в России, имеют второстепенное значение для участия в государственных тендерах в Швейцарии.

Федеральный совет также принял поправку к ограничительным мерам против Белоруссии. Теперь гражданам или компаниям из этой страны запрещен вывоз банкнот и продажа ценных бумаг во всех официальных валютах стран ЕС. До сих пор это касалось только ценных бумаг и банкнот в швейцарских франках и евро. Аналогичная мера планируется и в отношении России.