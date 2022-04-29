МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале вырос на 5% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно вырос в апреле

Соответствующие данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует в пятницу, 29 апреля, в 12.00 мск. В то же время агентство опубликует предварительную оценку по годовой инфляции в еврозоне в апреле. Эксперты ждут роста потребительских цен год к году на 7,5% после инфляции в 7,4% в марте.

В 11.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует первую оценку по ВВП страны за первый квартал. Ожидается, что немецкая экономика по итогам квартала выросла на 3,6%.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные по доходам и расходам населения в США в марте. Аналитики полагают, что по сравнению с февралем доходы выросли на 0,4% за отчетный месяц, а расходы — на 0,7%.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в апреле вырос до 65,7 пункта с 59,4 пункта в марте, как и показала предварительная оценка.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на 1 — до 549 агрегатов.