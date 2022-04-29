МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в прошлом квартале, по предварительной оценке, остался на уровне четвертого квартала 2021 года, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). ВВП США сократился в первом квартале согласно первой оценке

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста экономики в квартальном выражении на 0,3%.

Статистическое ведомство объясняет этот результат недостатком спроса. "ВВП стагнировал в первом квартале 2022 года в связи со слабостью внутреннего спроса: потребительские расходы домохозяйств резко снизились (на 1,3% после увеличения на 0,6%), а валовое накопление основного капитала (ВНОК) немного замедлилось (до 0,2% с 0,3%)", — говорится в сообщении.

При этом экспорт, отмечает Insee, вырос больше, чем импорт (на 1,5% и 1,1% соответственно).