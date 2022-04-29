МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в первом квартале вырос на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Эйфелева башня

Уровень ВВП Франции за первый квартал не оправдал ожидания аналитиков

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя на 3,8%.

В квартальном выражении ВВП Германии вырос на 0,2%.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 3,7%.

Оценка роста ВВП страны в четвертом квартале 2021 года сохранилась на прежнем уровне в 1,8%, с учетом сезонных корректировок — снижение на 0,3%, также как и указывалось ранее. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок также была сохранена на уровне в 1,8%.