МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в первом квартале вырос на 4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Уровень ВВП Франции за первый квартал не оправдал ожидания аналитиков

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя на 3,8%.

В квартальном выражении ВВП Германии вырос на 0,2%.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 3,7%.

Оценка роста ВВП страны в четвертом квартале 2021 года сохранилась на прежнем уровне в 1,8%, с учетом сезонных корректировок — снижение на 0,3%, также как и указывалось ранее. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок также была сохранена на уровне в 1,8%.