МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс сообщило, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии. В Кремле рассказали о поездке Путина на саммит G20

Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, поблагодарив его за приглашение на саммит "Большой двадцатки" (G20).

Агентство со ссылкой на Видодо сообщает, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие.