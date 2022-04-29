2022-04-29T12:20:00+03:00
2022-04-29T12:37:43+03:00
2022-04-29T12:20:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836791995.html
СМИ: Путин и Зеленский приглашены на саммит G20
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Агентство Франс Пресс сообщило, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии. Ранее Зеленский... ПРАЙМ, 29.04.2022
экономика, новости, владимир путин, g20, владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/02/832390296.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/02/832390296.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/02/832390295.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/02/832390295.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/02/832390294.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83239/02/832390294.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220422/836730155.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс сообщило, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский приглашены на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.
Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, поблагодарив его за приглашение на саммит "Большой двадцатки" (G20).
Агентство со ссылкой на Видодо сообщает, что и Путин, и Зеленский получили приглашение на мероприятие.