МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Русал" в мае снизит цены для российских потребителей на 9%, следует из сообщения компании. Чистая прибыль "Русала" выросла в 2021 году выросла в 4,2 раза

"Компания "Русал" снизит в мае цены на свою продукцию для российских компаний на 9%. Данное решение соответствует принятой в компании политике по максимальной поддержке российских производителей, о чем "Русал" объявил два месяца назад. Возможность для снижения в настоящий период связана с укреплением рубля, за счет которого компания смогла частично оптимизировать себестоимость производства", — говорится в сообщении компании.

Там подчеркивают, что развитие спроса на внутреннем рынке является абсолютным приоритетом "Русал", и политика ценовой поддержки отечественных производителей будет продолжена и в дальнейшем.

"Мы хорошо понимаем, что высокая волатильность является критичной для наших клиентов, ограничивая их возможности по долгосрочному планированию и развитию своего производства. "Русал" будет делать все возможное, чтобы компенсировать высокую волатильность, а также предоставлять нашим партнерам цены, которые позволят им сохранять конкурентоспособность как относительно продукции из других материалов, так и относительно товаров других стран-производителей на внутреннем и внешних рынках", — пояснили в "Русале".

В марте глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что было принято решение "отвязаться" от цен на LME и рассчитывать внутренний рынок, исходя из рублевой составляющей. Это решение, по его словам, будет в дальнейшем формировать структуру цены внутреннего рынка. После чего "Норникель" и "Русал" зафиксировали цены на никель и алюминий в России на фоне волатильности на мировых рынках.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.