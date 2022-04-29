МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минфин России исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах, говорится в сообщении министерства. Набиуллина рассказала, когда ожидается пик инфляции в России

Выплата купонного дохода и погашение евробондов Россия-2022 в сумме 564,8 миллиона долларов, а также выплата купонного дохода по евробондам Россия-2042 в сумме 84,4 миллиона долларов доведены до платежного агента по этим еврооблигациям — Citibank, N.A., London Branch, сообщил Минфин.

"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", — говорится в сообщении.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042. Минфин ранее сообщал, что из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.