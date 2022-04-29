2022-04-29T15:42:57+03:00
2022-04-29T15:42:57+03:00
2022-04-29T15:42:57+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836795165.html
Доходы населения в США выросли
Экономика
Новости
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Доходы населения США в марте выросли на 0,5% по сравнению с февралем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. В то же время потребительские расходы... ПРАЙМ, 29.04.2022
экономика, новости, сша, доходы, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — Прайм. Доходы населения США в марте выросли на 0,5% по сравнению с февралем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
В то же время потребительские расходы увеличились на 1,1% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста доходов на 0,4%, а расходов — на 0,7%.