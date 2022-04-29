МОСКВА, 29 апр — Прайм. Доходы населения США в марте выросли на 0,5% по сравнению с февралем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,2%

В то же время потребительские расходы увеличились на 1,1% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста доходов на 0,4%, а расходов — на 0,7%.