МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Агентство "Украинские новости" пишет со ссылкой на офис генпрокурора Украины, что в стране арестовали активы компаний российского бизнесмена Михаила Фридмана на сумму более 469 миллионов гривен (свыше 15,5 миллиона долларов). Канада ввела санкции против Фридмана и Набиуллиной

Утверждается, что арестованные средства находились на счетах банка, входящего "в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины".

По данным украинского следствия, Фридман и другие бизнесмены использовали подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, чтобы легализовать активы этих компаний на общую сумму 1,1 миллиарда гривен (около 33 миллионов долларов). Утверждается, что позднее они вывели часть активов из банковской системы Украины, а на другую был наложен арест.

Отмечается, что бюро экономической безопасности Украины ведет досудебное расследование по факту легализации имущества, полученного преступным путем, должностными лицами частного банковского учреждения.