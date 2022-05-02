ПАРИЖ, 2 мая — ПРАЙМ. Министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что новый пакет санкций против РФ готовится, но он не будет темой сегодняшнего совета министров энергетики стран Евросоюза. Польша настаивает на новых антироссийских санкциях

По ее словам, данный вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни, темой сегодняшней встречи министров в Брюсселе будет только газ.

ОПЛАТА РОССИЙСКОГО ГАЗА

Помпили также заявила, что все страны ЕС единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты по российскому газу в евро.

"Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу — ред.) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах", — сказала она.

Помпили отметила, что созвала совет министров ЕС по энергетике, чтобы выразить солидарность с Болгарией и Польшей, а также осудить одностороннее решение РФ о прекращении поставок "голубого топлива" этим странам из-за неуплаты за него в рублях, которое является "неприемлемым".

"Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах", — подчеркнула она.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.