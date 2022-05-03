МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин подписал указ, который вводит ответные экономические меры из-за с недружественных действий ряда иностранных государств. Документ опубликован на портале правовой информации. Путин запретил ряд операций с лицами, находящимся под санкциями

В нем сказано, что он принят "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранным государств и международных организаций, направленными на незаконное лишение РФ, граждан РФ и российских юридических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности".

Документ также содержит поручение правительству России утвердить в десятидневный срок перечень лиц, находящихся под российскими санкциями.

Указ об ответных экономических мерах вступает в силу с момента опубликования и действует до его отмены.