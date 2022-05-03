МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Обозреватель Financial Times Мартин Вулф в интервью испанскому изданию El Mundo назвал Россию "практически неуязвимой" с энергетической точки зрения.

Вулф подчеркнул, что Россия всегда найдет покупателя для топлива.

Эксперт отметил, что западные ограничительные меры никогда не будут работать так, как на то рассчитывает Запад.

"Экономические санкции против России работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай", — заявил аналитик, отметив, что Запад не в состоянии подключить к эмбарго весь мир.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против Москвы из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.