МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем канале в Telegram, что началась подготовка к вхождению западной Украины в состав Польши. Херсонская область Украины переходит в рублевую зону

По его словам, уже начато "формирование западного рубежа обороны Украины".

"Принято решение, что оружие и боеприпасы, которые поставляются из Европы, останутся в западных областях страны. Это первый этап перед отделением и создания "прозападной Украины" со столицей во Львове", — отметил политик.

Он добавил, что следующим шагом будет "присоединение, через референдум, к Польше".