Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос в апреле
S&P Global: Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос в апреле до 48,2 пункта
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле увеличился до 48,2 пункта с 44,1 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
"Сезонно скорректированный Индекс S&P Global PMI обрабатывающих отраслей России в апреле составил 48,2 пункта по сравнению с 44,1 пункта в марте, что свидетельствует о третьем подряд ухудшении состояния российского производственного сектора. Хотя темпы снижения приостановились с недавнего минимума марта, они стали вторыми по величине с августа 2021 года", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.