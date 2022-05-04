МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле увеличился до 48,2 пункта с 44,1 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI в промышленности еврозоны в апреле снизился лучше прогноза

Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

"Сезонно скорректированный Индекс S&P Global PMI обрабатывающих отраслей России в апреле составил 48,2 пункта по сравнению с 44,1 пункта в марте, что свидетельствует о третьем подряд ухудшении состояния российского производственного сектора. Хотя темпы снижения приостановились с недавнего минимума марта, они стали вторыми по величине с августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.