МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. МИД России сообщило, что Москва запрещает въезд в РФ премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Ёсимасе Хаяси, также в "черном списке" министры финансов, обороны и юстиции. Более 66% японских компаний ощущают эффект от событий на Украине

Отмечается, что администрация Фумио Кисиды "развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы" и ей "вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада".

В сообщении также сказано, что Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету России.

"С учетом изложенного, а также введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих граждан Японии", — подчеркнули в МИД РФ.

В комментарии приведен список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в РФ. Среди них премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.