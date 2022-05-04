МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Согласно санкционному списку, опубликованному британским правительством, Британия ввела санкции против "Камаза" и ряда других российских предприятий. Евросоюз хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова

Меры также коснулись инвестиционной компании Volga Group, центра судоремонта "Дальзавод", машиностроительного завода "Звезда" и других предприятий. Санкции предусматривают заморозку активов.

Великобритания запретила России доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR. Министр иностранных дел страны Лиз Трасс объявила о запрете на экспорт таких услуг в Россию, что "лишает их возможности вести бизнес с секторами Великобритании, которые имеют решающее значение для российской экономики".

По мнению ведомства, эти меры будут означать, что российские предприятия больше не смогут пользоваться услугами Великобритании по бухгалтерскому учету мирового класса, консультированию по вопросам управления и связям с общественностью, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах.

"Ограничивая доступ России к нашим консультантам по менеджменту мирового класса, бухгалтерам и PR-фирмам, мы усиливаем экономическое давление на Кремль, чтобы он изменил курс", — подчеркнул министр энергетики, промышленности и бизнеса Кваси Квартенг.

БЛОКИРОВКА КОНТЕНТА RT И SPUTNIK

Британский МИД сообщил, что соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны принять меры по блокировке контента RT и Sputnik.

Отмечается, что после публикации финансируемого Британией исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", министр иностранных дел объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются работников и организаций средств массовой информации с замораживанием активов и запретами на поездки.

"Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", — сказано в сообщении.

В МИД Британии пояснили, что эти каналы уже были отключены от эфира в стране и было запрещено кому-либо вести с ними дела.

"Теперь мы перешли к отключению их веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", — заявил министр технологий и цифровой экономики Крис Филп.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более чем 1600 российских физических и юридических лиц.

САНКЦИИ ПРОТИВ МАКСИМА ОРЕШКИНА

Из санкционного списка, опубликованного британским правительством, следует, что Британия ввела санкции против помощника президента России Максима Орешкина, а также в отношении главы финансовой корпорации "Открытие" Михаила Задорнова.

Меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.

БРИТАНИЯ ВВОДИТ САНКЦИИ ПРОТИВ ВГТРК И РЯДА ДРУГИХ РОССИЙСКИХ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ — МИД

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