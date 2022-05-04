МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 247 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 455 тысяч

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 395 тысяч.

Динамика марта при этом была пересмотрена: по новой оценке, в этом месяце был зафиксирован рост на 479 тысяч, тогда как ранее компания сообщала о росте на 455 тысяч.