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Число рабочих мест в частном секторе США увеличилось в апреле
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Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 247 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 04.05.2022
общество , экономика, новости, сша, рабочие места, прогнозы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 247 тысяч, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 395 тысяч.
Динамика марта при этом была пересмотрена: по новой оценке, в этом месяце был зафиксирован рост на 479 тысяч, тогда как ранее компания сообщала о росте на 455 тысяч.