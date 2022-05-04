МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (март) 43,5% -12,5%
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (март) 7,457 млрд австрал. долл 8,5 млрд австрал. долл
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (апрель) 42  
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (март) -2,2% -1,1%
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (апрель) 50,9  
11:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоханнеса Бирманна    
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс PMI (апрель) 57,6 57,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (апрель) 58,3 58,3
предв. USD США — Заседание ОПЕК    
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,737%  
13:30 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
14:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции    
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (май) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (май) 8 8
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (май) 1 1
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (май) 875 млрд ф.ст. 842 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (май) 0,75% 1%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 180 тыс 182 тыс
15:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2021) 6,6% -5,4%
15:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (1кв2021) 0,9% 9,9%
16:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
16:40 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 29.04) 607,1 млрд долл (на 22.04)  
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель    
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022    
  RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2022    
  RUB НОВАТЭК — закрытие реестра для получения фин. див-дов 2021 (ГОСА — 21.04.2022) 11,82 (1П2020) + 23,74 (фин) — див-д 2020 27,67 (1П2021) + 43,77 (фин) — див-д 2021
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 10.06.2022) 0,180711206896552 — див-д 2020 0,23658380041773 (рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.05.2022, в заочной форме, досрочное прекращение полномочий Президента ПАО и назначение нового Президента)    
  RUB Селигдар — СД (рекоменд. для ГОСА по вопросам избрания СД)    