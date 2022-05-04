2022-05-04T17:30:18+03:00
2022-05-04T17:30:18+03:00
2022-05-04T17:30:18+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220504/836820188.html
Британцам рекомендовали отказаться от "фирменных" продуктов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Британцам на фоне роста цен рекомендуется выбирать недорогие продукты вместо "фирменных" марок, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News. Рост цен на 2,7% в... ПРАЙМ, 04.05.2022
экономика, новости, цены, великобритания, рост
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388738.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388738.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388737.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388737.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388736.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/87/832388736.jpg
https://1prime.ru/world/20220504/836813530.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Британцам на фоне роста цен рекомендуется выбирать недорогие продукты вместо "фирменных" марок, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News.
Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.
Согласно Юстису, рост цен "окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию.
Министр подчеркнул, что отказ от "брендовых" товаров позволяет людям "соблюдать свой семейный бюджет и управлять им".