МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Британцам на фоне роста цен рекомендуется выбирать недорогие продукты вместо "фирменных" марок, заявил министр окружающей среды Джордж Юстис в эфире Sky News. В Германии предупредили о резком подорожании важного продукта

Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.

Согласно Юстису, рост цен "окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию.

Министр подчеркнул, что отказ от "брендовых" товаров позволяет людям "соблюдать свой семейный бюджет и управлять им".