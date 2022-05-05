МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, рассчитала рост инфляции в Турции в апреле, по данным группы, годовая инфляция ускорилась до 156,86% с 142,63% месяцем ранее. Годовая инфляция в Турции ускорилась в апреле

Годовая инфляция в Турции по итогам апреля ускорилась до 69,97% с 61,14% месяцем ранее, сообщил до этого Институт статистики страны.

По данным ENAG, обнародованных в Twitter, индекс потребительских цен апреле вырос на 8,68%. Годовая инфляция ускорилась до 156,86%. По подсчетам ENAG, наибольший рост цен в апреле пришелся на одежду и обувь, цены на них выросли на 13,81%.

Центробанк Турции в этом году держит учетную ставку неизменной — 14%. Глава регулятора вскоре после апрельского сохранения ставки на этом уровне заявил об ожиданиях, что инфляция в стране начнет снижаться после мая. В апреле же ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 42,8% с прежних 23,2%.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны. И в наступившем году лира тоже постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры.

При этом обвал курса турецкой лиры 23 ноября 2021 года на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.