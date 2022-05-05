МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В Берлине ждут, что страны-кандидаты на вступление в ЕС поддержат политические решения сообщества, включая санкции против России, сообщила пресс-служба МИД ФРГ, освещая переговоры министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Сербии Александром Вучичем. МИД Германии озвучил условие для вступления Сербии в Евросоюз

"Диалог о нормализации отношений между Сербией и Косово по-прежнему играет центральную роль в укреплении перспектив (для вступления в — ред.) ЕС. Мы ожидаем, что страны-кандидаты поддержат политические решения ЕС. Это включает в себя санкции против… России", — говорится в сообщении в Twitter, опубликованном вместе с фотографиями немецкой и сербской делегаций за столом переговоров.

Ранее Вучич заявлял, что Сербия согласна с европейцами в оценке ситуации на Украине, но не верит в политику санкций.