МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Магнит" направил в Минфин РФ заявление о продолжении обращения своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) за пределами России, следует из материалов ритейлера. Британия ввела санкции в отношении Evraz

"Компания направила в Министерство финансов Российской Федерации заявление о продолжении обращения за пределами Российской Федерации глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций ПАО "Магнит", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с действующим законодательством заявление будет рассматриваться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ сообщил 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.