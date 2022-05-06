АФИНЫ, 6 мая — ПРАЙМ. Цены на Кипре на товары и услуги в апреле выросли на 8,8% по сравнению с апрелем 2021 года, сообщила статистическая служба Кипра Cystat. Инфляция в Швейцарии выросла до максимума с 2008 года

Самые большие изменения по сравнению с апрелем 2021 года были зафиксированы в ценах на электроэнергию – рост составил 39,02%, нефтепродукты — 31,98% и сельскохозяйственную продукцию — 18,26%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожало электричество – на 16,42%, цены на нефтепродукты выросли на 5,77%, говорится в сообщении. За месяц инфляция составила 2,39%, сообщила Cystat.