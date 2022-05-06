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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220506/836839889.html
Инфляция на Кипре в апреле увеличилась на 8,8% в годовом исчислении
Экономика
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https://россиясегодня.рф
. Цены на Кипре на товары и услуги в апреле выросли на 8,8% по сравнению с апрелем 2021 года, сообщила статистическая служба Кипра Cystat. Самые большие изменения по сравнению с... ПРАЙМ, 06.05.2022
экономика, новости, кипр, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АФИНЫ, 6 мая — ПРАЙМ. Цены на Кипре на товары и услуги в апреле выросли на 8,8% по сравнению с апрелем 2021 года, сообщила статистическая служба Кипра Cystat.
Самые большие изменения по сравнению с апрелем 2021 года были зафиксированы в ценах на электроэнергию – рост составил 39,02%, нефтепродукты — 31,98% и сельскохозяйственную продукцию — 18,26%.
По сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожало электричество – на 16,42%, цены на нефтепродукты выросли на 5,77%, говорится в сообщении. За месяц инфляция составила 2,39%, сообщила Cystat.