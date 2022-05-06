МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил шестого замглавы Минэнерго — им стал глава департамента проектной деятельности и цифровых технологий министерства Эдуард Шереметцев, следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации. "Газпром" четвертый день подряд бронирует мощность "Ямала - Европы"

В марте кабинет министров решил увеличить число заместителей министра энергетики с пяти до шести. Позднее, в апреле, в Минэнерго были проведены кадровые перестановки: Павел Сорокин был повышен до первого замминистра, Сергей Мочальников перешел из должности главы департамента в должность замминистра, а Петр Бобылев — наоборот.

"Назначить Шереметцева Эдуарда Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации", — говорится в документе.

Как пояснили в Минэнерго, в новой должности он будет курировать вопросы цифровой трансформации в отраслях ТЭК, развития информационных технологий, государственной информационной системы в ТЭК и импортозамещения ПО.

Шереметцев родился в 1979 году в Курской области. Карьеру он начал в 1999 году, работал в "Россетях", "Русгидро". В марте 2021 года пришел в Минэнерго на должность главы департамента проектной деятельности и цифровых технологий, которую занимал до сих пор.