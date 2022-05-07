МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Эммануэль Макрон, переизбранный на второй срок, в субботу 7 мая официально снова вступил в должность президента Франции. Срок исполнения обязанностей главы государства — пять лет. В Австрии узнали "горькую правду" о газе из России

Церемония инаугурации проходит в Елисейском дворце утром в субботу, трансляция идет на телеканале BFMTV.

Во время торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов в стране.

"Объявляю Вас избранным президентом Республики", — сказал Фабиус, обращаясь к Макрону.

После этого президент был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона, это ознаменовало собой начало второго срока Макрона.

Напомним, что во Франции 24 апреля прошел второй тур президентских выборов. За пост президента боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. По окончательным подсчетам голосов Конституционного совета Франции, Макрон получил 58,55% голосов, Ле Пен — 41,45%.