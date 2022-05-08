ВАШИНГТОН, 8 мая — ПРАЙМ. Американским компаниям предписано до 7 июля завершить предоставление бухгалтерских услуг в РФ, аудиторских — до 20 августа, свидетельствует генлицензия минфина. СМИ: в ЕС пока не достигли соглашения по санкциям против России

Ранее администрация сообщила о запрете на предоставление в РФ бухгалтерских и консалтинговых услуг.

Как говорится в опубликованном документе, до 7 июля разрешены "операции, необходимые для прекращения экспорта, реэкспорта, продажи или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, бухгалтерских услуг, управленческого и корпоративного консультирования лицу, расположенному в РФ".

Другой документ указывает, что аудиторские услуги или услуги по составлению кредитного рейтинга запрещены с 20 августа.