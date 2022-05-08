2022-05-08T22:36:03+03:00

2022-05-08T22:36:03+03:00

2022-05-08T22:36:03+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220508/836849871.html

В Белоруссии рассказали о переговорах с Россией по газу

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ ДОЛЖНЫ ДОГОВОРИТЬСЯ К АВГУСТУ О ЦЕНЕ НА ГАЗ В 2023 Г — ГЛАВА БЕЛОРУССКОГО МИНЭНЕРГО ПРАЙМ, 08.05.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60