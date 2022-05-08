В Белоруссии рассказали о переговорах с Россией по цене на газ в 2023 году
БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ ДОЛЖНЫ ДОГОВОРИТЬСЯ К АВГУСТУ О ЦЕНЕ НА ГАЗ В 2023 Г — ГЛАВА БЕЛОРУССКОГО МИНЭНЕРГО
https://1prime.ru/state_regulation/20220508/836849871.html
Газовый тупик
Аналитик предрек Европе острейший дефицит без российского газа
Газовый вентиль
Крах либеральной идеи: газовый вентиль начала крутить Европа
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Спецоперация России на Украине
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Банки
Сбербанк увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой
БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ ДОЛЖНЫ ДОГОВОРИТЬСЯ К АВГУСТУ О ЦЕНЕ НА ГАЗ В 2023 Г — ГЛАВА БЕЛОРУССКОГО МИНЭНЕРГО
https://1prime.ru/state_regulation/20220508/836849871.html
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