МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В России начинается неделя, на которой будет только три рабочих дня. Исследование показало, какие специалисты наиболее востребованы на рынке

Рабочими будут среда, четверг и пятница, 11–13 мая.

Прошедшая рабочая неделя также была короткой в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая и переносом выходного с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая.

В Роструде ранее напомнили, что 9 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с воскресенья, 2 января по решению правительства перенесен на вторник, 10 мая.

Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения зарплаты работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Сотрудникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они к работе не привлекались, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями либо локальным нормативным актом.