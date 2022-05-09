МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. В Китае готовятся к высококонфликтному XXI веку, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, источник конфликтности очевиден, "и он находится не на Востоке". Сенатор рассказал о перестройке мировой финансовой системы

"Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир "под себя" и "похожий на себя", но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их", — напомнил он.

Пушков отметил, что США и их союзники "совсем недавно обнаружили это в Ираке, затем в Сирии, и наконец в Афганистане, откуда позорно и символично бежали", добавив, что за 20 лет они так и не сумели "подломить" Афганистан "под себя" и вылепить его "по своему образу и подобию".

"История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной неоимперии западных элит", — заключил сенатор.