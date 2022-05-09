МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил журналистам, что кабмин РФ представил Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Мурашко рассказал о текущей ситуации с лекарствами в России

"Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту", — сказал Котяков.

Он пояснил, что такие решения позволят снизить показатель бедности и добавил, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Котяков также добавил, что ситуация с безработицей в России находится под контролем и мониторится.