2022-05-09T09:39:00+03:00
2022-05-09T11:03:06+03:00
2022-05-09T09:39:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220509/836851065.html
Минтруд России предложил дополнительную индексацию пенсий и пособий
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил журналистам, что кабмин РФ представил Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. "Мы... ПРАЙМ, 09.05.2022
общество , экономика, новости, пенсии, пенсии, минтруд рф, антон котяков, пособия
https://cdnn.1prime.ru/images/83328/20/833282023.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83328/20/833282023.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83328/20/833282022.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83328/20/833282022.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83328/20/833282010.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83328/20/833282010.jpg
https://1prime.ru/business/20220509/836850972.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Глава Минтруда России Антон Котяков заявил журналистам, что кабмин РФ представил Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий.
"Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту", — сказал Котяков.
Он пояснил, что такие решения позволят снизить показатель бедности и добавил, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.
Котяков также добавил, что ситуация с безработицей в России находится под контролем и мониторится.