РИМ, 9 мая — ПРАЙМ. Италия в этом году потратит почти 13,7 миллиона евро на содержание замороженного в рамках санкций имущества россиян, при этом правительство готовит поправки, согласно которым получит возможность продавать задержанное имущество полностью или частями для возмещения расходов, пишет газета la Repubblica. Макрон призвал вернуть продовольственную независимость ЕС

В поправках к законопроекту о снижении госрасходов, которые должны быть вскоре приняты Сенатом национального парламента, предусматриваются "минимальные действия" для обеспечения сохранности замороженных объектов. В частности, под этим имеется в виду оплата пребывания яхт в итальянских портах и оплата работы управляющих задержанным имуществом. Вторая часть программы касается периода с момента снятия санкций, в течение которого российские предприниматели должны будет за 180 дней вернуть контроль над активами.

"При возврате имущества агентство государственного имущества сможет взыскать с владельца расходы, понесенные на содержание, но также будет иметь возможность "удержать" виллу или яхту "до полного восстановления" затрат и может также в этом случае перейти к продаже актива, его "отдельных частей,", а также "имущества, присутствующего" в замороженном доме или на яхте", — пишет la Repubblica, согласно данным которой общая стоимость замороженного имущества россиян может достигать почти двух миллионов евро.

Финансовая гвардия Италии с начала марта проводит процедуры по "заморозке" жилой недвижимости, компаний, яхт и автомобилей россиян, попавших под санкции. Среди них активы Алишера Усманова, Олега Савченко, Петра Авена, Дмитрия Мазепина, Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, а также телеведущего Владимира Соловьева.

Финансовая гвардия подчеркивает, что мерой пресечения в случае "санкционных" активов россиян является не арест, а заморозка, означающая невозможность пользоваться и распоряжаться имуществом. При этом представители силового ведомства ранее отмечали, что содержание объектов не будет возложено на итальянский бюджет.

Последней под меры итальянских властей попала яхта "Шахерезада" стоимостью порядка 650 миллионов евро. Судно под флагом Каймановых островов находилась в порту тосканского городка Марина-ди-Каррара. Судно длиной в 140 метров оказалась в поле зрения итальянских изданий в марте: в публикациях его называли "яхтой Путина".