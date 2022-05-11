МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Телеканал BFMTV сообщает, что кофе во французских барах и кафе, а также кофемашинах в компаниях в ближайшие месяцы подорожает из-за инфляции, а также неурожаев в Южной Америке. Эксперт оценил ситуацию на рынке кофе в России

Во Франции кафе и бары будут вынуждены поднять цену на кофе из-за значительного роста себестоимости этого продукта и галопирующей инфляции.

За год сорт кофе "арабика" вырос в цене на 39,2%. Отмечается, что больше всего цены растут на наиболее потребляемые бобы, из которых делают кофе, в особенности — из Бразилии, где сильные заморозки и наводнение уничтожили часть посевов (до 30% в некоторых регионах).

Рост цен на кофе будет также ощутим для его дистрибьюторов в компаниях. В среднем в ближайшие месяцы напиток из кофемашины будет стоить на 5 центов больше.